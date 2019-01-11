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Koray Aydın'ın 'İP'liği pazara çıktı! İşkenceci polisi danışman yapmış

İP Genel Başkanı Koray Aydın'ın bakanlık yaptığı dönemde, bir üniversite öğrencisini işkence altında öldürdüğü için yargılanan başkomiser İbrahim Dedeoğlu'nu danışman olarak işe aldığı ortaya çıktı.

11 Ocak 2019 Cuma 22:02
Koray Aydın'ın 'İP'liği pazara çıktı! İşkenceci polisi danışman yapmış

 yeniakit.com.tr  özel haber 

İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın 1991 yılında işkence altında ölen üniversite öğrencisi Birtan Altınbaş'ın katillerinden olan başkomiser İbrahim Dedeoğlu'nu, MHP'den bakanlık yaptığı dönemde danışman olarak işe aldığı ortaya çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri son sınıf öğrencisiyken, yasadışı bir örgüte üye olduğu iddiasıyla 9 Ocak 1991 tarihinde gözaltına alınan ve 15 Ocak 1991 günü durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisinde hayatını kaybeden Birtan Altıntaş'a işkence yapıldığı anlaşıldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının otopsi raporuna göre, Altıntaş'ın işkence altında öldüğü tespit edilmiş, savcılığın hazırladığı iddianamede, o dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siyasi Şube Müdürlüğünde görev yapan İbrahim Dedeoğlu ve 9 polis hakkında dava açılması istenmişti. Dedeoğlu, yargılama sonucunda 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

2005’te AB’ye uyum yasaları kapsamında Türk Ceza Kanununda değişikliğe gidilerek işkencenin 'insanlığa karşı suçlar' kapsamına alınmasıyla suçun cezası 'müebbet hapis' olmuş, işkence suçunu işleyen Dedeoğlu ise suçun tarihi 1991 yılı olduğu için sadece 35 ay cezaevinde kalmıştı.

Koray Aydın kendisine danışman yapmış

İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın MHP'den Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yaptığı dönemde, işkenceci İbrahim Dedeoğlu'nu kendisine danışman olarak işe aldığı, Dedeoğlu'nun hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen yanından uzaklaştırmadığı öğrenildi.

Öte yandan Dedeoğlu'nun o dönemde yargılaması devam ederken, mahkemeye katılmayarak Ankara Adliyesi'nin kantininde çay ve sigara içerken görüldüğü iddia edildi.

Dedeoğlu'nun 57. Hükümette devlet bakanlığı yapan MHP'li Faruk Bal'ın da danışmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Baba oğul işkenceciler

İşkenceci İbrahim Dedeoğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan oğlu Murat Dedeoğlu'nun da bir üniversite öğrencisine işkence yaptığı öğrenildi.

Arşivlerde yer alan bilgilere göre, 2003 yılında Şenol Gürkan adlı üniversite öğrencisine işkence yaptıkları suçlamasıyla hakim karşısına çıkan oğul Murat Dedeoğlu'nun da içerisinde bulunduğu bir grup polis, işkence suçundan yargılanarak hapis cezası almıştı.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 22:02
  1. Ankara
  2. Koray Aydın
  3. Birtan Altınbaş
  4. İbrahim Dedeoğlu
  5. Murat Dedeoğlu
  6. Faruk Bal
  7. Şenol Gürkan
  8. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151715 dk önce
    Hey gidi hemşehrim koray, acaba şu düştüğün seviyenin karşılığının ne olduğu idrakine ne zaman vâkıf olacaksın. Acaba diyorum, fetö'nün elinde kendinle ilgili bazı öngöremediğin kasetler olduğunu düşündüğün için mi yanlış tarafta olmak zorunda hissettiriyorsun kendini. Bir zamanlar senin yolsuzluk davaların vardı ve beraat etmiştin. Diyorum ki, fetö seni bazı şeyler karşılığında kendi hakimlerinin hakim olduğu mahkemelerde beraat ettirmiş olabilir mi? Çok pişman olacaksın koray çok. Aslında çok pişmansın ama dönüş yapamıyorsun. Bakalım bu fetö aparatlığın daha ne kadar devam edecek. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır. Oyumuz AK PARTİ'ye.
  • AhioğluAhioğlu27 dk önce
    Özğr dilerim ama Mariam Kavakçı'nın CB Danışmanı atanmasından daha büyük avanta değildir. Tencere dibin kara, seninki benden kara...

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