Koray Aydın'ın 'İP'liği pazara çıktı! İşkenceci polisi danışman yapmış

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İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın 1991 yılında işkence altında ölen üniversite öğrencisi Birtan Altınbaş'ın katillerinden olan başkomiser İbrahim Dedeoğlu'nu, MHP'den bakanlık yaptığı dönemde danışman olarak işe aldığı ortaya çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri son sınıf öğrencisiyken, yasadışı bir örgüte üye olduğu iddiasıyla 9 Ocak 1991 tarihinde gözaltına alınan ve 15 Ocak 1991 günü durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisinde hayatını kaybeden Birtan Altıntaş'a işkence yapıldığı anlaşıldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının otopsi raporuna göre, Altıntaş'ın işkence altında öldüğü tespit edilmiş, savcılığın hazırladığı iddianamede, o dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siyasi Şube Müdürlüğünde görev yapan İbrahim Dedeoğlu ve 9 polis hakkında dava açılması istenmişti. Dedeoğlu, yargılama sonucunda 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

2005’te AB’ye uyum yasaları kapsamında Türk Ceza Kanununda değişikliğe gidilerek işkencenin 'insanlığa karşı suçlar' kapsamına alınmasıyla suçun cezası 'müebbet hapis' olmuş, işkence suçunu işleyen Dedeoğlu ise suçun tarihi 1991 yılı olduğu için sadece 35 ay cezaevinde kalmıştı.

Koray Aydın kendisine danışman yapmış

İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın MHP'den Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yaptığı dönemde, işkenceci İbrahim Dedeoğlu'nu kendisine danışman olarak işe aldığı, Dedeoğlu'nun hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen yanından uzaklaştırmadığı öğrenildi.

Öte yandan Dedeoğlu'nun o dönemde yargılaması devam ederken, mahkemeye katılmayarak Ankara Adliyesi'nin kantininde çay ve sigara içerken görüldüğü iddia edildi.

Dedeoğlu'nun 57. Hükümette devlet bakanlığı yapan MHP'li Faruk Bal'ın da danışmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Baba oğul işkenceciler

İşkenceci İbrahim Dedeoğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan oğlu Murat Dedeoğlu'nun da bir üniversite öğrencisine işkence yaptığı öğrenildi.

Arşivlerde yer alan bilgilere göre, 2003 yılında Şenol Gürkan adlı üniversite öğrencisine işkence yaptıkları suçlamasıyla hakim karşısına çıkan oğul Murat Dedeoğlu'nun da içerisinde bulunduğu bir grup polis, işkence suçundan yargılanarak hapis cezası almıştı.