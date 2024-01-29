Kopyacının şahı Ekrem

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

İBB’de 5 yıldır keyif çatan ve AK Parti’nin bitme aşamasına getirdiği projelerin açılışıyla yetinen CHP’li Ekrem İmamoğlu yine yalana sarıldı. Murat Kurum’un vaatleri karşısında telaşa kapılan İmamoğlu, “Projelerimizin yan sanayi şekli gibi. Kes, kopyala, yapıştır” iftirasını attı. Seçimden önce yüzde 90’ı tamamlanan ve test sürüşleri yapılan metro ve tramvay hattını bile sahiplenen İmamoğlu’nun nasıl bir “araklamacı” olduğunu ve AK Parti’den kopya çektiğini gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

Araklamacı Başkan

Binali Yıldırım’ın, ‘Yeşil Ağ’ projesini ‘kopyala-yapıştır’ (copy-paste) yöntemiyle kendine mal eden İmamoğlu, proje haritasıyla hemen hemen aynı görseli kullanarak, ‘Yaşam Vadileri’ sözü verdi. Yetmedi, Yıldırım’ın “Kuzey Ormanları ile denizi buluşturacak bu proje ile İstanbul’un nefes alacak” sözlerini de çalan İmamoğlu, araklama projesinde “İstanbul nefes alacak” sloganını kullandı.

İmamoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürümeyi teşvik etmek için hayata geçirilen ‘akıllı telefon’ uygulamasını “Yürü be İstanbul” ismiyle aşırmakta beis görmemişti.

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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu test sürüşleri seçimden önce yapıldığı halde bu metroyu kendisinin yapacağını İstanbulluya vaat etti.

AK Partili yönetimce yapımı tamamlanan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattını sahiplendi.

‘Millet Bahçeleri’ projesini de araklayan İmamoğlu, projenin ismini ‘Yaşam Vadisi’ olarak değiştirerek kendini komik duruma düşürmüştü.

2018’de ‘İstanbulkart Mobil Uygulaması’nın basın lansmanında kullanılan “İSTANBUL SENİN” projesini de sahiplenmişti.

Beleşçi Ekrem, AK Parti’nin deniz taksileri, Kemerburgaz Kent Ormanı, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, 2017’de temeli atılan Silivri KİPTAŞ 3. Etap konutları, Bayrampaşa’daki 2 bin 270 konutluk dönüşüm projesi ile Kurbağalıdere Islah Projesi ve 2019 seçimleri öncesinde inşaatı yüzde 50 seviyesine getirilen Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’na da çökmüştü.