Kopuz: ‘Yenilikçi yaklaşımları destekliyoruz’

Hafta içinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 11’nci Kalkınma Planı’nı değerlendiren İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, ’’Güçlü bir pusula olarak gördüğümüz planın odağında sanayi sektörünün bulunması, yerli üretimi artıracak” dedi.

2019-2023 yıllarını kapsayacak olan 11’inci Kalkınma Planı’nda tarım sektörüne de yer ayrıldığına dikkat çeken Kopuz, şu tespitlerde bulundu: ‘’Bilhassa lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsası gibi tarımın geleceği olarak gördüğümüz yenilikçi yaklaşımların desteklenmesinin müspet sonuçlarını önümüzdeki süreçte göreceğimize inanıyorum. Enflasyon kontrol altına alınmak isteniyorsa, tarımın ve gıda üretiminin bunda önemli bir payı olacak. Bu bağlamda 11’inci Kalkınma Planı’nın; ortaya konulan ‘Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye’ vizyonuna, uygulama tarafındaki etkinliğiyle orantılı olarak güçlü bir şekilde hizmet edeceğine inanıyorum.”