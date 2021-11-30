"Köprüye ateist girdim, Müslüman çıktım"

Köprü çıkışında motosikletinden inip bir video çeken şahıs, diğer motosiklet sürücülerinin uyararak dikkatli olmalarını söyledi.

Vatandaş, "Motosiklet kullanan arkadaşlar, biraz evvel Boğaz Köprüsü'nden motosikletle geçtim. Aşırı derecede rüzgar var. Denize uçmamak için çok çaba sarf ettim. Sakın ha Boğaz Köprüsü'nden geçmeyin.

Bakın ben ateist bir insanım. Köprünün ortalarına doğru kelime-i şehadet getirdim. Köprünün sonunda la havle vela kuvvete 'sure'sini okuyordum. Köprüye ateist olarak girdim Müslüman olarak çıktım. Köprüden geçecekseniz bir daha düşünün." dedi.