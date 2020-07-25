Köprüler, yürüyen merdivenler ve asansörler şehri Karabük

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'te, kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere çıkmakta zorlanan yayaların ulaşımını kolaylaştırmak için mahalleleri birbirine bağlayan yürüyen merdivenler, asansörler ve yaya köprüleri kullanılıyor.

Engebeli bir coğrafyaya sahip kentte, vatandaşların evlerine daha kolay ulaşabilmesi için belediye ekipleri çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, kentteki farklı mahallelerde 60 metre uzunluğunda iki yürüyen merdiven, biri 27 diğeri ise 38 metre yükseklikte iki kule asansör, 100 metrelik yatay asansör, yaklaşık 200 metre uzunlukta ve 60 metre yükseklikte iki çelik yaya köprüsü vatandaşlara hizmet veriyor.

Namık Kemal ve Karabük mahallelerinde ise kule asansör yapım çalışmaları devam ediyor. Yüksek kesimlerdeki diğer mahallelere de yeni asansörler yapılması planlanıyor.

- "Projelerin hepsi insan merkezli çalışmalar"

Belediye Başkanı Rafet Vergili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün işleri insan yaşamını kolaylaştırmak için yaptıklarını, kentte 123 park oluşturduklarını belirterek, 28 mahalleye sosyal yaşam merkezleri inşa ettiklerini anlattı.

Vergili, Karabük'ün engebeli bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bazı yüksek noktalara yürüyen merdiven ve yatay asansör yaptık. Hemen hemen yüksek her noktaya ulaşım sağlayarak insanları hem yürümeye teşvik ediyoruz hem de yaşamlarını bir hayli kolaylaştırmış oluyoruz." dedi.

Vatandaşların otomobil ya da belediye otobüsüyle 20 dakikada ulaşacağı Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine asansör ve köprüyle mahalleleri birbirine bağlayarak, yürüyerek 10-12 dakikaya düşürdüklerine işaret eden Vergili, "Mahalleleri asansörler ve köprülerle birbirine bağladık. Türkiye'de böyle bir örneği yok. Dünyada da böyle bir örneği olacağını sanmıyorum. Bu projelerin hepsi insan merkezli çalışmalar." diye konuştu.



