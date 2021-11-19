Köprüköy depremi çöken yıkılan bina var mı? Erzurum Köprüköy göçük altında kalan var mı?

Köprüköy depremi son dakika yıkalan bina var mı? Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem paniğe neden olurken, depremi hisseden vatandaşlar depremde yıkılan, çöken bina olup olmadığını, enkazda kalanların olup olmadığını sorgulamaya başaldı. Peki Erzurum Köprüköy depremi çöken yıkılan bina var mı?