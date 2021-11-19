Köprüköy depremi çöken yıkılan bina var mı? Erzurum Köprüköy göçük altında kalan var mı?
Köprüköy depremi son dakika yıkalan bina var mı? Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem paniğe neden olurken, depremi hisseden vatandaşlar depremde yıkılan, çöken bina olup olmadığını, enkazda kalanların olup olmadığını sorgulamaya başaldı. Peki Erzurum Köprüköy depremi çöken yıkılan bina var mı?
Son dakika deprem haberine göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Erzurum Köprüköy depremi çöken yıkılan bina var mı?
Erzurum Valisi Okay Memiş, Birkaç köyde yıkım ihbarı aldıklarını söyleyen Memiş can kaybı beklemediklerini kaydetti. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Sekmen, yaptığı açıklamada "Bazı tek katlı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi" dedi.