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Gündem Köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen kişi bakın kim çıktı!
Gündem

Köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen kişi bakın kim çıktı!

"Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe’nin amigosu Okan Güler’in, Boğaziçi Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kestiği anların videosu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 14:05:00 -
Köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen kişi bakın kim çıktı!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Saat 11.20 sıralarında Trabzonspor bayrağının iplerinin bir kişinin kesmeye çalışmasına ait görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi olan 'Rambo Okan' lakaplı, Okan Güler aynı gün Küçükçekmece ilçesinde yapılan çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli köprüdeki olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda, köprüde bayrak iplerini kendisinin kestiğini beyan etti. Gözaltına alınan 'Rambo' lakaplı Okan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. 

 

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