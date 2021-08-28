Köprü ve tünellerin geçiş ücretini eleştiren CHP halkı soyuyor!

Köprülerin ve tünellerin geçiş ücretlerini eleştiren CHP, Bolu'da tabiat parkına uyguladığı giriş ücreti ile vatandaşı soyuyor.

AK Parti hükümetinin mega projelerine her fırsatta karşı çıkan ve ücret konusunda eleştirilerde bulunan CHP'nin vatandaşa uyguladığı fahiş fiyat, Bolu'da yeniden gözler önüne serildi.

Suriyeli göçmenler üzerinden yürüttüğü ırkçı politikalarla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gölcük Tabiat Parkı giriş ücretleriyle paraları cukkalamaya devam ediyor.

CHP'li Bolu Belediyesi'nin işlettiği Gölcük Tabiat Parkı'nın herhangi bir yapım maliyeti olmamasına rağmen şahıs 7 TL, motosiklet 14 TL, otomobil 21 TL, minibüs 63 TL şeklinde fahiş fiyat uygulanıyor.

2016 yılında açılan ve maliyeti 4 milyar olan Avrasya Tüneli'nde minibüsten 69 TL alınırken, maliyeti olmayan tabiat parkından alınan ücret tepkilere neden oldu.