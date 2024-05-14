Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde değişikliğe gidildi! Yeni fiyatlar bu gece yarısı yansıtılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

KGM'den yapılan açıklamada, "KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir." denildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FSM'DE GEÇİŞ ÜCRETİ 24 TL OLDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) otomobiller için geçiş ücreti 24 TL oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise otomobiller için geçiş ücreti 49 TL oldu.

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Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 399 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 419 TL olarak belirlendi.