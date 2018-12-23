Köprü geçiş cezalarına af düzenlemesi sevindirdi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, köprü geçiş cezalarının affedilmesine yönelik yasa teklifinden nakliyeci esnafını mutlu ettiğini belirtti. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler dolayısıyla kesilen cezaların mağduriyetlere neden olduğunu kaydeden Apaydın, “Yasanın TBMM’den geçmesi Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından sıkıntı aşılacak. Teklif TBMM’ye sunuldu. Köprü geçiş cezalarının affedilecek olması sevindirici” değerlendirmesinde bulundu.