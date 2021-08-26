Kopenhag Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Sivasspor maçı şifreli mi?
Sivasspor maçı canlı izle | UEFA Avrua Konferasn Ligi Play-Off turu maçında Sivasspor deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor maçı saat kaçta?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Sivasspor, Kopenhag deplasmanına konuk olacak. İlk maçı 2-1 kaybeden Sivasspor'da hedef maçı kazanıp turu atlamak. Peki, sivasspor maçı hangi kanalda?
Kopenhag Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Sivasspor maçı şifreli mi?
Sivasspor bu akşam TSİ 20.00'de Kopenhag ile Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Sivasspor maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini mağlup ederek turu geçip gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.
Avrupa kupalarında daha önce 19 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 10 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 33 gol gördü.
Sivasspor'un muhtemel 11'i
Ali, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Kayode, Hakan, Okechukwu, Gradel, James.