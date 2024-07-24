Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert teklifini kabul etti! Jelert İstanbul'a gelecek
Danimarka ekibi Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı yeni teklifi kabul ettiğini duyurdu.
Galatasaray, sağ bek transferi için Elias Jelert ve kulübü Kopenhag ile her konuda anlaştı 21 yaşındaki oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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