Köpekten kaçarken motosiklete çarptı
Aydın'da sokak köpeğinden kaçmak isteyen bisiklet sürücüsü motosikletle çarpışarak hayatını kaybetti. Kaza anında güvenlik kamerası kayıttaydı.
Köpekten korkusu ve anlık kaçma refleksi ölümle sonuçlandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümü öğrencisi Furkan Berk Şahin, bisikletiyle seyir halindeydi. Bir anda önüne tarladan fırlayan köpek çıktı. Köpekten kaçmak için manevra yaptı. O sırada aynı yönde ilerleyen motosikletli kuryeyle çarpıştı. 24 yaşındaki Furkan Berk çarpışmanın etkisiyle savruldu.
İki sürücüye de ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerindeki ilk yardımında ardından hastaneye kaldırılan Furkan Berk Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şahin'in cenazesi İstanbul'da Küçükçekmece Darüsselam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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