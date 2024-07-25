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Gündem Köpekten kaçarken can veren Mahra'nın babası Murat Pınar kesin çözümü anlattı
Gündem

Köpekten kaçarken can veren Mahra'nın babası Murat Pınar kesin çözümü anlattı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 18:17:00 -
Köpekten kaçarken can veren Mahra'nın babası Murat Pınar kesin çözümü anlattı

Sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra'nın babası ve Güvenli Sokaklar Derneği kurucusu Murat Pınar, yaptığı açıklamada ''Sokakta çocuklarımızın parçalanması yerine köpeklerin yaşam alanlarında bakılması mecburidir. Sokak köpekleri kesinlikle barınaklara alınmalı'' ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki kızını sokak köpeklerinin saldırısı sonucu kaybeden Güvenli Sokaklar Derneği kurucusu Murat Pınar, sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hakkında konuştu.

"KANUN KATLİAM TASARISI DEĞİL, BARINMA KANUNUDUR"

Haberler.com'a konuşan Pınar, yasa tasarısını sonuna kadar savunduklarını dile getirdi.

Murat Pınar, "Sokak köpekleri kesinlikle barınaklara alınsın. Kanun tasarısına sonuna kadar katılıyoruz. Zaten kanun tasarısı için, 'Katliam tasarısı, ötanazi tasarısı' deniyor fakat bu kanun barındırma kanunudur. Kanun, hayvanların refahı için halk sağlığını tehdit eden, sağlıklı köpeklere hastalık bulaştırabilecek köpeklerin uyutulmasını içeriyor." dedi

"SOKAKTA ÇOCUKLARIMIZIN PARÇALANMASI YERİNE, KÖPEKLER BARINAKLARA BIRAKILMALI"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çocukların yaşam hakkının çiğnendiğini vurgulayan Pınar, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere önce insan diyen, önce çocuk diyen tüm milletvekillerimize bu konuda teşekkür ediyorum. Sokakta çocuklarımızın parçalanması yerine köpeklerin yaşam alanlarında bakılması mecburidir. Şu an çocuklarımızın yaşam hakkı çiğneniyor. Sokak köpeklerini sahiplendirme mutlaka olmalı." ifadelerini kullandı.,

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