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Yerel Köpekten kaçan şahıs yaralandı
Yerel

Köpekten kaçan şahıs yaralandı

Sinop'ta köpekten kaçmak için manevra yapan sürücü, elektrikli bisikletten düşerek yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 06:56:00 -
Köpekten kaçan şahıs yaralandı

Olay, saat 23.30 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yakamoz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet sürücüsü S.Y.K., seyir halindeyken önüne çıkan köpekten kaçmak için ani manevra yaptı.

Dengesini kaybeden sürücü, düşerek yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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