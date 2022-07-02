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Yerel Köpeklerin saldırdığı yaşlı adam kurtarılamadı
Yerel

Köpeklerin saldırdığı yaşlı adam kurtarılamadı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde köpeklerin saldırdığı 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 16:27:00 -
Köpeklerin saldırdığı yaşlı adam kurtarılamadı

Nurdağı ilçesine bağlı Yen Mahalle’de sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Topal, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Mustafa Topal’ın eşi H.T’ın da aynı saldırıda yaralandığı, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

 

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