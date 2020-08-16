Köpeklerin koronavirüsü tespit edip edemeyeceği araştırılacak
İngiltere Durham Üniversitesi araştırmacıları, özel eğitimli köpeklerin koronavirüs taşıyan kişileri koklayarak tespit edip edemeyeceğini binlerce gönüllünün katılımıyla araştıracağını açıkladı.
İngiltere Durham Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, özel eğitimli köpeklerin koronavirüs taşıyan kişileri koklayarak tespit edip edemeyeceğini araştıracaklarını açıkladı. Araştırma kapsamında İngiltere'de son 24 saat içerisinde test olmuş ve orta seviye koronavirüs semptomları gösteren kişilere çağrı yapılarak binlerce gönüllüye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
İngiltere Durham Üniversitesi'nin Medikal Tespit Köpekleri ve Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu ortaklığı ile yürüteceği çalışma kapsamında katılımcılar, 3 saat boyunca maske, 12 saat boyunca naylon çorap ve tişört giydikten sonra bunları üniversiteye teslim edecek.
Testlerin başarılı sonuç vermesi durumunda, özel eğitimli köpeklerin 6 ay içerisinde ilk olarak havalimanlarında görevlendirilmeye başlanması planlanıyor.