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Yerel

Köpeklerden kaçarken vatandaşı öldürüyordu! Yaralılar var

Bursa’da seyir halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan motosiklet sürücüsü, park halindeki aracı başında bekleyen bir kişiye çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve araç sahibi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 07:05:00 -
Köpeklerden kaçarken vatandaşı öldürüyordu! Yaralılar var

Köpeklerin saldırdığı motosiklet sürücüsü park halinde aracının başındaki vatandaşa çarptı iki kişi yaralandı.

Olay Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile Mehmetçik Caddesinde seyir halindeyken başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan Ediz Yasin Bayhan, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki aracının başında duran Ali Bal'a çarptı. Kazada motosiklet sürücü Bayhan ve otomobil sahibi Bal yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin  müdahale ettiği yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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