Köpekler için intihar eylemi yapan kadını böyle ikna etti: Abla rahatsız mısın? İn aşağı!

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Başıboş sokak köpekleri ile beslenmesi yasak ırklar toplumu tehdit etmeyi sürdürürken, "hayvanseverler" ise köpeklerin güvenli yaşam alanı barınaklara götürülmemesi için, eylemlerini sürdürüyor.

İstanbul'da bir kadın, "Barınaklar köpekleri öldürüyor." diye feryad ederek elinde benzinle eylem yaptı.

Bir süre bağıran kadın, "Köpekleri toplamayın." dedikten sonra çevredekileri kendini yakmakla tehdit etti.

Bir vatandaş, kadını, "Abla rahatsız mısın? İn oradan." diye seslenerek ikna etti.