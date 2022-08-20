Köpek rantçılarının rahatsız olduğu Havrita'ya 5 yıl önceki görüntülerle algı operasyonu!

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Başıboş köpek saldırılarına uğrayan ve mağdur olan vatandaşlar, uzun süredir sokaklardaki tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Ancak köpek mamasından rant sağlayan bazı çıkarcı gruplar, mağdur vatandaşların sesini kısmak için sosyal medyada algı operasyonu yürütüyor.

Havrita ile başıboş köpek saldırılarının vahameti ortaya çıktı

Mağdur vatandaşlar tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında Havrita isimli bir uygulama "Hayat kurtarır" sloganıyla yayınlandı.

Havrita sayesinde hem başıboş köpek saldırılarının kaydı tutularak tehlikenin boyutu gözler önüne serildi, hem de başka mağduriyetler yaşanmaması için tehlikeli bölgelere dikkat çekildi.

Rahatsız olan köpek rantçıları Havrita'yı hedef aldı

Başıboş köpek popülasyonunun korkunç düzeyde artması nedeniyle artan saldırılar ayan beyan ortaya çıkınca köpek rantçılarının telaşa kapıldı. Başıboş köpekler üzerinden sözde mama bağışı toplayan ve lüks araç alacak kadar servet edinen köpek rantçıları, bu kez mağdur vatandaşları ve Havrita'yı hedef almaya başladı.

5 yıl önceki görüntülerle algı operasyonu

Sosyal medyada kara propaganda başlatan köpek rantçıları, sokakların terörize olmasını umursamayarak sözde duyar kastı. Durumdan vazife çıkaran ünlü ünsüzleri peşine takan ve yöneticisinin sabıkalı olduğu ortaya çıkan platform görünümlü Paw Guards isimli şirket ise internetten bulabildiği görüntüleri kullanarak algı operasyonuna soyundu.

Sosyal medyadan paylaştığı görüntülerin yıllar öncesine dayandığı ortaya çıkan dernek maskeli şirket, 2017 yılında Kastamonu'da gerçekleşen münferit bir zehirleme üzerinden algı çalışması yaptı.

Ayrıca aynı gruplar, geçtiğimiz aylarda Bartın'da selden ölen köpek fotoğraflarını da kullanması dikkat çekti.

Havrita'ya benzer bir uygulama, ABD'de devlet eliyle uygulanıyor

Diğer yandan Havrita benzeri uygulamanın bir benzeri, ABD'de devlet eliyle gerçekleştiriliyor. "Tehlikeli köpek haritası" olarak yayında olan uygulamayla köpek saldırılarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

Köpekleri, 'köpek rantçıları' mı zehirliyor?

Öte yandan çocuk ölümlerinin olduğu dönemlerde 'köpekler zehirleniyor' diyerek piyasaya çıkan sözde hayvan oluşumlarının, zehirleme vakası diye paylaştıkları görüntüler, şüphe uyandırıyor.

'Mama dilenciliği'ni rant kapısı haline getiren ve ellerindeki bu rantın gideceği endişesi taşıyan sözde hayvan derneklerinin, ıssız alanlarda yaşanan ve kimliği hiçbir zaman tespit edilemeyen kişilerce gerçekleştirilen zehirleme olaylarında, köpeklerin can çekiştiği anda orada olmaları dikkat çekiyor.