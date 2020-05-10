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Aktüel

Köpek kavgasında baba ve oğlu öldüren zanlı tutuklandı

Konya’nın Çumra ilçesinde iki aile arasında köpek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldüren şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:14:45 -
Köpek kavgasında baba ve oğlu öldüren zanlı tutuklandı

Konya’nın Çumra ilçesinde iki aile arasında köpek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldüren şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.


Olay, perşembe günü akşam 23.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Z. (54) kendisi ile aynı isme sahip oğlu Mehmet Z.(18), komşuları Erol Fırat (58) ile oğlu Furkan Fırat (24) arasında köpek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat hastanede hayatını kaybetti. Kavgada olayın şüphelileri Mehmet Z. oğlu Mehmet Z., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkartılan Mehmet Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu Mehmet Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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