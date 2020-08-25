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Aktüel Köpeğinin doğum yapması için geldiği Birgi yeni adresi oldu
Aktüel

Köpeğinin doğum yapması için geldiği Birgi yeni adresi oldu

İstanbul'dan köpeği Linda ile yaya olarak seyahate çıkan, otostop çektiği tır ile İzmir'e gelen gezgin Salih Özkan, köpeğinin doğum sancıları nedeniyle güvenli bir yer ararken, rastgele bindiği trenin götürdüğü Ödemiş'te yeni bir yaşam kurdu - Linda ve dünyaya getirdiği 2 yavrusuyla birlikte ilçenin tarihi mahallesi Birgi'ye yerleşen Özkan, burada köpeğinin ismini verdiği ahşap atölyesinde ağaçlardan çeşitli eşyalar yapıp satarak yaşamını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:26:50 -
Köpeğinin doğum yapması için geldiği Birgi yeni adresi oldu

İZMİR (AA) - TURGAY KONURALP - İstanbul'dan köpeği Linda ile yaya olarak seyahate çıkan ve tesadüfen geldiği İzmir'de, köpeğinin doğum sancısı üzerine güvenli bir yer ararken bindiği trenle Ödemiş ilçesine giden Salih Özkan, burada yeni bir yaşam kurdu.

İstanbul'da mobilya fabrikasında çalışan ahşap ustası 28 yaşındaki Salih Özkan, 3 yıl önce köpeği Linda ile yayan seyahate çıktı.

Ara ara otostop çeken ama çoğunlukla yürüyen Özkan ile Linda, Tekirdağ üzerinden yaklaşık iki haftada İzmir'in Dikili ilçesine geldi.

Hamile olan Linda'nın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine onu sırtında gezdiren Özkan, Linda'nın ağırlaşması nedeniyle otostop çektiği tırla İzmir'e geldi.

Burada Linda'yı veterinere götüren ve doğumuna 10 gün kaldığını öğrenen Özkan, güvenli bir yer ararken gittiği gardaki ilk trene bindi ve hayatının yeni adresi olacak olan Ödemiş'e hareket etti.

Çamlık Camisi arkasına çadır kuran Özkan, bir vatandaşın, ilçedeki tarihi Birgi Mahallesi'ni ziyaret etmesi önerisi üzerine Linda'yla birlikte buraya hareket etti.

Daha sonra Linda'nın doğum yapabilmesi için Bozdağ Mahallesi'ne ahşap bir kulübe yapan Özkan, doğumun ardından Mars ve Asya ismini verdiği yeni köpekleriyle birlikte bir süre burada yaşadı.

Bu arada Birgi'nin tarihine ve güzelliğine hayran kalan Özkan, Linda, Mars ve Asya ile birlikte hayatlarının geri kalan kısmını bu mahallede geçirmeye karar verdi.

Birgi'den ev kiralayan Özkan, köpeğinin ismini verdiği ahşap atölyesinde ağaçtan çeşitli eşyalar yapıp satarak geçimini sağlıyor.

- "Mutlu bir hayatım var"

Samsunlu olan Salih Özkan, İstanbul'dan İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi'ne olan yaşam yolculuğunu, AA muhabirine anlattı.

İstanbul'daki hayatından çok memnun olmadığı için köpeği Linda'yla yolculuğa çıktığını, hayatın kendisini Birgi'ye sürüklediğini dile getiren Özkan, "Tesadüfen geldiğimiz İzmir'de Linda'nın doğumuna 10 gün vardı. Güvenli bir yer bulmam gerekiyordu. Tren garına geldiğimizde Ödemiş treni vardı. Rastgele bindik ve buraya geldik. Ahşaptan bir kulübe yaptım. Linda sağlıklı bir şekilde doğumunu yaptı. Burayı çok sevdik ve yerleşmeye karar verdik." dedi.

İstanbul'un stresinden çok uzak ve huzurlu bulduğu Birgi'ye yerleştikten sonra mesleği olan ahşap tasarım alanında bir atölye açtığını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Gezgincilik benim ruhumda var, daha önce de farklı yerlere yürüdük. Burayı çok sevdik, yeni yuvamız burası oldu. Linda 6 yıldır benimle. Birbirimizi çok seviyoruz. Yürürken o benim yoldaşım oldu. Linda ve yavrularını ailem gibi görüyorum. Artık yaşamımızı, kendime geldiğim Birgi'de sürdüreceğiz."

Ahşap ustası Özkan, Linda Ahşap Tasarım ismini verdiği atölyesinde yaptığı sandalye, kapı, pencere ve hediyelik eşyaları satarak geçimini sağladığını kaydetti.


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