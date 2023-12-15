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Yerel Köpeğin saldırdığı genç kız son anda böyle kurtuldu
Yerel

Köpeğin saldırdığı genç kız son anda böyle kurtuldu

Yeniakit Publisher
2023-12-15 11:45:00 - 2023-12-15 11:45:39

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı genç kız kaçarak köpekten son anda kurtuldu. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde, bir genç kız evden çıkıp bakkala gitmek istedi. Bu sırada etrafta bir çok köpek olduğu görüldü. Bir süre sonra genç kız köpeğin saldırısına uğradı. Kaçarak eve giren genç kız köpeğin saldırısından son anda kurtuldu.

Genç kızın peşinden koşan köpekten korkup paniğe kapıldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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