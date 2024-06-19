Köpeğin ısırdığı 7 aylık bebek hayatını kaybetti!
Türkiye başıboş sokak köpekleriyle ilgili yasa çalışmasını sürdürürken İngiltere'den üzen bir haber geldi. 7 aylık bebek ailesinin sahibi olduğu köpek tarafından ısırılması sonucu hayatını kaybetti. İngiltere yasasına göre köpek aynı gün uyutuldu.
West Midlands polisinden yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran'da İngiliz ailenin beslediği ve tehlikeli türler arasında yer almayan köpek, ailenin bebeğini kafasından ısırdı. 7 aylık bebek ciddi şekilde yaralandı.
Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.
Köpek aynı gün uyutuldu
Polis, saldırgan köpeğin aynı gün uyutulduğunu açıkladı.
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