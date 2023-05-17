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Yerel Köpeğe işkence eden şahsa para cezası
Yerel

Köpeğe işkence eden şahsa para cezası

Yeniakit Publisher
2023-05-17 22:49:00 -
Köpeğe işkence eden şahsa para cezası

Sarıyer'de köpeğe işkence ettiği öne sürülen şüpheliye para cezası verildi.

Sarıyer'de, arka kısmında iple asılı köpeğin bulunduğu aracıyla trafikte seyir halindeyken görüntülenen sürücüye idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada paylaşılan ''hayvana işkence'' görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri araç sürücüsü İ.Z'yi Ayazağa Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanan şüpheli, ''hayvana kötü muamele ve işkence'' suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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