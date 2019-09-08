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Köpeğe çarpmamak isterken canından oldu

Eskişehir'de aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobil gölete uçtu. Araç içindeki yolcuyla birlikte yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08 Eylül 2019 Pazar 14:32
Köpeğe çarpmamak isterken canından oldu

Eskişehir’de bir sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca araç gölete uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarısungur Mahallesi'nde bulunan Sarısungur Göleti yakınlarında seyreden Recep Tektaş idaresindeki 26 E 7867 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Tektaş'ın hakimiyetini kaybetmesi ile yolun kenarında bulunan telleri aşan araç Sarısungur Göleti’ne düştü. Suya düşen otomobildeki yabancı uyruklu Zahra Özbek ile sürücü Recep Tektaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında gölette bulunan otomobil ise çekici yardımıyla kenara çekildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:32
  1. Sarısungur Göleti
  2. Recep Tektaş
  3. Eskişehir Şehir Hastanesi
  4. 112 Acil Servis
  5. Jandarma

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