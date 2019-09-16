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Köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:28
Köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarpan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Celal Kahreman(48) idaresindeki 03 L 4812 plakalı otomobil, Esenyazı Kavşağı yakınlarında karayoluna çıkan köpeğe çarptı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Celal Kahreman ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kahreman, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kahreman’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 00:28
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