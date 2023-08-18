Kopan kolu 10 saatte yerine dikildi
Ordu'da 30 yaşındaki Mine Tokat'ın patoz makinesi nedeniyle kopan kolu, 10 saat süren ameliyat ile yeniden yerine dikildi.
Olay, dün Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mine Tokat, topladığı fındıkları patoza atmak isterken sağ kolunu makineye kaptırdı.
Kolu omuz kısmından kopan Tokat, sağlık ekiplerince Ordu'da özel bir hastaneye götürüldü ardından da Samsun'a sevk edildi.
Kolu yerine dikildi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 10 saat süren ameliyatla Tokat'ın kolu, yerine dikildi.
Tokat'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kadın - Aile
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