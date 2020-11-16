Kooperatiflere hibe yağdı

Projelerin toplam tutarı olan 18 milyon 128 bin 870 liranın, 13 milyon 648 bin 399 lirası hibe olarak verilecek.



KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmasına yönelik 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüm illerde ticaret il müdürlüklerince başvurular alınmaya başlandı.

3 etap değerlendirmeye alındı

Söz konusu programa başvurulara yönelik değerlendirmeler sonucunda, ilk etapta 2 Eylül’de Merkez Proje Komisyonu tarafından 11 ilden 54 kooperatifin toplam tutarı 7 milyon 312 bin 783 lira olan 55 projesinin 5 milyon 456 bin 754 lira hibe ile desteklenmesine karar verildi. İkinci etapta 5 Ekim’de toplanan Merkez Proje Komisyonu tarafından 20 ilden 36 kooperatif 40 projeyle desteklenmeye değer bulundu. Bu projelerin toplam tutarı 4 milyon 825 bin 791 lira, toplam hibe tutarı ise 3 milyon 671 bin 783 lira olarak belirlendi. Üçüncü etapta da komisyon tarafından 22 ilden toplam 43 kooperatif 48 proje desteklenmeye karar verildi. Bu projelerin toplam tutarı da 5 milyon 990 bin 286 lira, toplam hibe tutarı ise 4 milyon 519 bin 854 lira olarak tespit edildi.