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Spor Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eduok: "Bana inananları mahcup etmeyeceğim"
Spor

Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eduok: "Bana inananları mahcup etmeyeceğim"

Yeşil-beyazlı ekibe 1 yıllık kiralık gelen Eduok: - "Goller ve asistler yaparak takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Konyaspor'un muhteşem bir taraftarı var. Takımlarına müthiş destek veriyorlar''

Yeniakit Publisher
2020-08-29 17:02:20 -
Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eduok: "Bana inananları mahcup etmeyeceğim"

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eduok, kendisine inananları mahcup etmeyeceğini belirterek, takıma goller ve asistlerle katkı sağlamaya çalışacağını söyledi.

Yeşil-beyazlı kulübün, Hırvatistan ekibi HNK Hajduk Split’tten kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Samuel Eduok, yaptığı açıklamada kendisine inanarak Konyaspor'a gelmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Konyaspor formasıyla büyük başarılara imza atmak istediğini vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere Konyaspor camiasına bana inanıp güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bana inananları mahcup etmeyeceğim. Goller ve asistler yaparak takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Konyaspor'un muhteşem bir taraftarı var. Takımlarına müthiş destek veriyorlar. Yüzde 30 taraftarın alınacak olmasından dolayı mutluyum çünkü takıma çok katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

Öte yandan Eduok, Kayacık Tesisleri'nde yardımcı antrenörler eşliğinde yaklaşık 1 saat süren çabukluk ve koordinasyon çalışması yaptı.

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