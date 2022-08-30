Konyasporlu taraftar Ali Koç'u çıldırttı!

Eskişehir'de oynanan mücadelede Konyapsor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ali Koç'un karşısında oynayan bir taraftarın görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçe, Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Konyaspor'a Muhammet Demir'in golüyle 1-0 yenildi.

Maçın son düdüğünün ardından stadyumda 'Konyalım yürü' şarkısı çalındı.

Konyasporlu bir taraftar maçı locadan takip eden Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'a dönerek oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir taraftarın kayıta aldığı görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Ali Koç'un yaşanan mağlubiyet sonrası son derece üzgün olduğu görüldü ve taraftara herhangi bir tepkide bulunmadığı öğrenildi.

Jorge Jesus önderliğinde ilk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0, daha sonrasında evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etmişti.

İlk yenilgisini Komyaspor karşısında alan Sarı-lacivertliler, haftayı 7 puanla kapattı.



