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Yerel Gözaltına alınan zanlıdan şaşırtan savunma! Hastanede büyük ilaç vurgunu
Yerel

Gözaltına alınan zanlıdan şaşırtan savunma! Hastanede büyük ilaç vurgunu

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Gözaltına alınan zanlıdan şaşırtan savunma! Hastanede büyük ilaç vurgunu

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Radyoloji bölümünün deposundan yaklaşık 15 milyon lira değerinde ilaç çaldığı iddia edilen depo sorumlusu C.S. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, ilaçları borçları nedeniyle sattığını söylediği öğrenildi.

Olay, Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde meydana geldi. Radyoloji bölümünün depo sorumlusu C.S. yıllık izne çıkınca yerine S.A.B. görevlendirildi. Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti. S.A.B.’nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı. Depo sorumlusu C.S.’ye ulaşamayan yönetim, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, C.S.’yi dün gözaltına aldı.

Emniyete götürülen C.S. sorgusunda, “Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok” dedi. Bunun üzerine polis, konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. C.S.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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