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Konyaspor'dan lidere gözdağı: İyi sonuç alacağız

Konyaspor'un yıldız oyuncusu Paolo Hurtado, Medipol Başakşehir maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

02 Nisan 2019 Salı 19:52
Konyaspor'dan lidere gözdağı: İyi sonuç alacağız

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Konyaspor’un ligde 7 maçtır kazanamadığını ve böyle bir dönemin her takımın başına gelebileceğini ifade eden yeşil-beyazlı oyuncu Paolo Hurtado, M.Başakşehir maçından iyi bir sonuçla ayrılacaklarını söyledi.

7 Nisan Pazar günü deplasmanda Süper Lig’in 27. hafta maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner ile Ali Çamdalı’nın dışında tüm oyuncular katıldı. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda iki grup halinde CORE ısınma ve kuvvet çalışması yaptı. Sahadaki antrenman çabukluk hareketleri ile başlarken, 3 grupta oynanan 5’e 3 ile devam etti. Alt yapıdan milli oyuncu Ali Karakaya’nın da yer aldığı antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

“Bu maça da çok önem veriyoruz”

Konyaspor’un ligde 7 maçtır kazanamadığını ve böyle bir dönemin her takımın başına gelebileceğini ifade eden yeşil-beyazlı oyuncu Paolo Hurtado, M.Başakşehir maçından iyi bir sonuçla ayrılacaklarını söyledi. Atiker Konyaspor’un antrenmanı öncesinde Medipol Başakşehir maçı ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Perulu oyuncu Paolo Hurtado, “Son dönemde kötü bir gidişatımız var. Bunlar futbolun içerisindeki olağan şeyler. Bazen kötü sonuçlar arka arkaya alınabiliyor. Biz de böyle bir süreç içinden geçiyoruz. Bir an önce bu süreçten kurtulmak istiyoruz. Medipol Başakşehir maçından galibiyetle ayrılarak bu şanssızlığı bitirmek istiyoruz. Medipol Başakşehir çok önemli bir ekip. Zaten şampiyonluğa oynuyorlar. Bu maçta bizim açımızdan kolay geçmeyecek. Biz de kaliteli bir ekibiz. Bu maça da çok önem veriyoruz. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini, maksimum performansımızı gösterip güzel bir sonuç almak amacındayız” şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 19:52
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