Konyaspor'dan dev transfer! Her an açıklanabilir...

İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor çarpıcı bir transfere imza atmak üzere. Geçtiğimiz sezon uzun süre Trabzonspor'la şampiyonluk yarışında olan Konyaspor, bu sezon da aynı yolda ilerliyor. İlhan Palut'un talebiyle harekete geçilirken, transferde önemli aşama kaydedildi.

İlhan Palut yönetiminde müthiş işler başaran Konyaspor, 2022-23 sezonunda da üst sıraları hedefliyor. Geride bıraktığımız sezonda uzun süre Trabzonspor'la şampiyonluk yarışı veren Konyaspor, yine aynı hedef için ilerliyor. Öte yandan İlhan Palut transferde de önemli adımlar atıyor.

İLHAN PALUT İSTEDİ, YÖNETİM BİTİRİYOR

İlhan Palut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, çarpıcı bir transfere imza atmak üzere. Lige bu sezon da iyi başlayan ve lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunan Konyaspor, İlhan Palut'un transferini istediği başarılı futbolcuyu resmen bitiriyor.

İlhan Palut'un Konyaspor'a istediği o isim 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bryan Teixeira. İlhan Palut, Avusturya Ligi'ne damga vuran Yeşil Burun Adalı futbolcuyu kadrosunda görmek isterken, yönetim transferde son aşamaya geldi.

Süper Lig'e gelmeye sıcak bakan oyuncu, ligde bu sezon çıktığı 16 maçta 6 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.