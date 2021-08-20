Konyaspor'dan anlamlı çağrı

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, taraftarı özlediklerini belirterek, "Grup liderleriyle de görüşüyoruz. Aşı olayını tam olarak yerine getirirsek herkesi stada bekliyoruz. Çünkü futbol, seyirciyle güzel. Onlarla daha anlamlı hale geliyor. Onun için herkesi stada bekliyoruz." dedi.

Özgökçen, sezona yönelik hedeflerinin mutlak başarı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un hedefi; mütevazı takımız fakat tabii başarıyı da her zaman isteriz. Hedefimiz tabii ki üst sıralar. Maddi noktada ve kulübün yönetiminde standardı yakalayalım, ondan sonra başarı kendiliğinden gelir. Seyircimizi özledik, bu vesileyle Başakşehir maçına davet ediyorum. Pandemi nedeniyle statlara girişler bazı prosedürlere bağlı. İki aşı olma zorunluluğu var. Aşı olmuş seyirciler, 14 gün geçtikten sonra statlara girebiliyor. Bu eksiklikler tamamlandığı takdirde maça herkesi bekliyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlar daha da düzene girecek. Tamamen dolu statlarda oynamayı bekliyor ve hayal ediyoruz. Taraftarımızı özledik. Grup liderleriyle de görüşüyoruz. Aşı olayını tam olarak yerine getirirsek herkesi stada bekliyoruz. Çünkü futbol seyirciyle güzel. Onlarla daha anlamlı hale geliyor. Onun için herkesi stada bekliyoruz."