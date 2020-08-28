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Spor Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:10:22 -
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketi ve 5’e 2 pas ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Samuel Eduok ile tedavi olan Marko Jevtovic, fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

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