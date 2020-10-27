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Spor Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:45:39 -
Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, günü yaptığı tek antrenmanla değerlendirdi.

Sahada yapılan ısınma hareketleri ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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