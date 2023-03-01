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Spor Konyaspor’da Giresunspor hazırlığı
Spor

Konyaspor’da Giresunspor hazırlığı

Konyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 18:32:00 -
Konyaspor’da Giresunspor hazırlığı

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde gerçekleşen antrenman, yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı.

Sahada gruplar halinde oynanan 5’e 2 ve pas oyunu ile devam eden idman, hücum varyasyonları ile sürdü. Futbolcular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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