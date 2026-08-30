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Evrenin sırlarını çözecek: NASA’nın 4,3 milyar dolarlık teleskobu fırlatıldı!

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Evrenin sırlarını çözecek: NASA’nın 4,3 milyar dolarlık teleskobu fırlatıldı!

NASA’nın evreni geniş bir görüş alanıyla incelemek üzere geliştirdiği Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, ABD’nin Florida eyaletinden uzaya fırlatıldı.

#1
Foto - Evrenin sırlarını çözecek: NASA’nın 4,3 milyar dolarlık teleskobu fırlatıldı!

NASA, Roman Uzay Teleskobu'nun fırlatılışını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından canlı yayınladı.

#2
Foto - Evrenin sırlarını çözecek: NASA’nın 4,3 milyar dolarlık teleskobu fırlatıldı!

NASA'nın ilk astronomu Nancy Grace Roman'ın adını taşıyan teleskop, yerel saatle 07.30 sularında Florida eyaletindeki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

#3
Foto - Evrenin sırlarını çözecek: NASA’nın 4,3 milyar dolarlık teleskobu fırlatıldı!

Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'e ait Falcon roketiyle fırlatılan 4,3 milyar dolarlık teleskobun hedeflenen konumuna 3 ayı aşkın sürede ulaşması bekleniyor.

#4
Foto - Evrenin sırlarını çözecek: NASA’nın 4,3 milyar dolarlık teleskobu fırlatıldı!

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünden Sorumlu Yönetici Nicky Fox, yaptığı açıklamada, teleskopla "binlerce süpernova, on binlerce gezegen ve milyarlarca galaksi ile yıldızın tespit edilmesinin" hedeflendiğini ifade etti.

#5
Foto - Evrenin sırlarını çözecek: NASA’nın 4,3 milyar dolarlık teleskobu fırlatıldı!

Fox, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'ndan 100 katından daha geniş görüş alanına sahip Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun "geniş görüş alanıyla daha önce görülmemiş yerleri görülebileceğini" kaydetti.

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