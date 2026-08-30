Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

Toplucuk, karşıya geçişin kolay olduğunu ancak dönüşte akıntı nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul'dan gelen Burak Çıbıkçı da bölgeyi sosyal medyada gördükten sonra merak ederek geldiklerini anlattı. Suyun çok temiz olduğunu belirten Çıbıkçı, "Denizde yürümek yüzmekten daha çok rahatlattı. Su da çok temiz. Daha önce birçok yerde denize girdim ama ilk defa böyle bir şey deneyimledim. Çok farklı ve beğendiğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.