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Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

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Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan, Cunda Adası ile Maden Adası arasında suların sığlaşmasıyla oluşan oluşan yürüyüş güzergahı, tatilcilerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz mevkisine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, suyun sığ olduğu bölümden yürüyerek karşı adaya geçme deneyimini yaşıyor.

#2
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

Özellikle yaz döneminde bölgenin sığlaşması, ziyaretçilerin denizin içinden yürüyerek ilerlemesine imkan sağlıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin de etkisiyle bölgeyi merak eden çok sayıda tatilci Yalancı Boğaz'a geliyor. Doğal güzelliği ve çevresindeki ada manzarasıyla dikkati çeken bölgede ziyaretçiler yaklaşık 500 metrelik doğal taşlı yolda yürüyüş yapıp fotoğraf ve video çekiyor.

#3
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

Bazı bölümlerde suyun bel hizasına kadar yükselmesi ve akıntı bulunması nedeniyle ziyaretçilerin dikkatli olması yönünde uyarı tabelaları da bulunuyor.

#4
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, bölgedeki su seviyesinin zaman zaman yükseldiğini söyledi. Özgültekin, bölgenin doğal güzelliğinin korunması gerektiğini belirterek, ziyaretçilerin tek başına bölgeye gitmemesi konusunda uyarıda bulundu.

#5
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

Akıntının tehlike oluşturabileceğini ifade eden Özgültekin, şöyle konuştu: "Çevremizi kirletmediğimiz sürece Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahını her zaman görmemiz lazım. Oraya yalnız gidilmemesi gerekiyor, akıntı nedeniyle tek başına oraya girmek tehlikelidir. Akıntı aniden suyun yükselmesine neden oluyor. Bazı noktalarda çukurlar var, yüzme bilmeyenlerin kesinlikle orada yürümemesi gerekir."

#6
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

Özgültekin, bölgeye gruplar halinde düzenlenen turlarla gidilebildiğini aktararak, ziyaretçilerin bu tür organizasyonlarla bölgeyi deneyimleyebileceğini söyledi. Ümit Özgültekin, Ayvalık'ın çok sayıda adası ve doğal güzelliği bulunduğunu belirterek, Yalancı Boğaz'ın da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu kaydetti.

#7
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

Almanya'dan ailesiyle Ayvalık'a gelen Yaşar Toplucuk ise bölgeyi çok beğendiklerini söyledi. Denizin içinden yürüdüklerini anlatan Toplucuk, "Burası çok hoşumuza gitti, denizde yürüdük. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

#8
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Denizin ortasından yürüyerek geçiyorlar!

Toplucuk, karşıya geçişin kolay olduğunu ancak dönüşte akıntı nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul'dan gelen Burak Çıbıkçı da bölgeyi sosyal medyada gördükten sonra merak ederek geldiklerini anlattı. Suyun çok temiz olduğunu belirten Çıbıkçı, "Denizde yürümek yüzmekten daha çok rahatlattı. Su da çok temiz. Daha önce birçok yerde denize girdim ama ilk defa böyle bir şey deneyimledim. Çok farklı ve beğendiğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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