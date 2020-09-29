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Spor Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:25:20 -
Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise core ve kuvvet çalışmasının ardından çift kale maç ve tempolu koşu ile idmanı tamamladı.

Antrenmana, tedavisine devam edilen Marin Anicic ve Alper Uludağ'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve tedavi olan Deni Milosevic ve Serkan Kırıntılı katılmadı.

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