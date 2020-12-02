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Spor Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 21:04:06 -
Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları


KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Sokol Cikalleshi, Artem Kravets, Musa Çağıran, Samuel Eduok katılmazken, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic ise takımdan ayrı çalıştı.






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