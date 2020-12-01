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Spor Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:52:21 -
Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları


KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada çabukluk hareketleri ve topla oyunla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.




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