Konyaspor'a bir darbe de Alanyaspor'dan
Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Konyaspor bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Akdeniz ekibinin gollerini Candeias, Umut Güneş, Diedhiou, Novais ve Oğuz Aydın kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.
Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.
Akdeniz ekibinin gollerini Candeias, Umut Güneş, Diedhiou ve Novais kaydetti.
Konyaspor'un tek golü ise Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 43 yaparken, Konyaspor 49 puanda kaldı..