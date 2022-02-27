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Spor Konyaspor'a bir darbe de Alanyaspor'dan
Spor

Konyaspor'a bir darbe de Alanyaspor'dan

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Konyaspor bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 18:00:00 - 2022-02-27 18:01:37
Konyaspor'a bir darbe de Alanyaspor'dan

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Akdeniz ekibinin gollerini Candeias, Umut Güneş, Diedhiou, Novais ve Oğuz Aydın kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Akdeniz ekibinin gollerini Candeias, Umut Güneş, Diedhiou ve Novais kaydetti.

Konyaspor'un tek golü ise Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 43 yaparken, Konyaspor 49 puanda kaldı..

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