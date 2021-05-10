  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabus geri döndü! Kene paniği
Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu
Hayvanseverlerden İBB'ye pankartlı tepki: Kime verdiniz!
Çin'den o ülkeye savaş uçağı teklifi
Spor Konyaspor-Trabzonspor maçında başlama saati değişti
Spor

Konyaspor-Trabzonspor maçında başlama saati değişti

Müsabakanın başlama saatinin 20.30'dan 17.00'ye alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:26:00 -
Konyaspor-Trabzonspor maçında başlama saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce 20.30'da oynanacağı bildirilen maçın başlama saati 17.00 olarak değiştirildi.

İki takım arasında oynanacak müsabakaya, Medaş Konya Büyükşehir Stadı ev sahipliği yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap
Gündem

Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından İngiltere'den bir açıklama geldi. İngilt..
Silah ticareti operasyonu! Binlerce füze ve tüfeğe el konuldu
Dünya

Silah ticareti operasyonu! Binlerce füze ve tüfeğe el konuldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına bağlı 5’inci Filo, Umman Denizi’nde düzenlediği operasyon ile yasa dışı silah sevkiyatına darb..
Bomba gelişme merak uyandırdı! Uyanış Büyük Selçuklu kasıp kavuracak
Medya

Bomba gelişme merak uyandırdı! Uyanış Büyük Selçuklu kasıp kavuracak

TRT 1'in reytingleri altüst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmandaki aksiyon sahnelerinin Hollywo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay