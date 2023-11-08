  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia

Almanya başı çekiyor! Türkiye'den otomotivde büyük atak

Türkiye’ye resmen döviz yağacak! Bomba gelişme duyuruldu! Amundi, Abrdn, Itau… Alayı geliyor, alayı

Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Cevdet Yılmaz sinyali verdi! Cezalar 10 katına çıktı

Yıkımın boyutu gözler önünde! Saldırılardan önce ve sonra Gazze

İki ilimizde petrol gelişmesi! Uzmanlar apar topar bölgeye gitti, yerin altından çıkması an meselesi

Bu yapılan Saadet ve Milli Gazete ile dalga geçmektir! Karar Gazetesi yaptı yine yapacağını

Diyarbakır anneleri evlatlarına seslendi: Siyonistlere asker olmayın

Orada bulunan doğalgazla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Çıkarılamayacak! Ruhuna El Fatiha
Spor Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Spor

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2023-11-08 20:26:00 - 2023-11-08 20:29:59
Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Topla oyun ve savunma-hücum organizasyon çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Konya'daki hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar yarın sabah Trabzon'a hareket edecek.

Trabzonspor maçı öncesi İsmail Kartal'a şok!
Trabzonspor maçı öncesi İsmail Kartal'a şok!

Spor

Trabzonspor maçı öncesi İsmail Kartal'a şok!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'ye Trabzonspor darbesi!
Fenerbahçe'ye Trabzonspor darbesi!

Spor

Fenerbahçe'ye Trabzonspor darbesi!

Fenerbahçe'yi eze eze yenen Trabzonspor kafilesine koçla karşılama
Fenerbahçe'yi eze eze yenen Trabzonspor kafilesine koçla karşılama

Spor

Fenerbahçe'yi eze eze yenen Trabzonspor kafilesine koçla karşılama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23