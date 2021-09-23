Konyaspor Trabzonspor kadrosu
Konyaspor Trabzonspor muhtemel 11’leri. Trabzonspor, Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa’ya konut olu. Kasımpaşa karşılaşmasında 1-0 galibiyetle ayrılan Trabzonspor Süper Lig 6. hafta Konyaspor ile karşılaşacak. Peki Konyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Konyaspor Trabzonspor kadrosunda kim var? Konyaspor Trabzonspor maçında kimler oynayacak?
Süper Lig puan durumuna bakıldığına Trabzonspor 13 puanla ligde 3. sırada yer alırken 6. sırada yer alan Konyaspor’un puan durumu ise 11. Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, 23 Eylül’de Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak.
Konyaspor Trabzonspor maç saati
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek. Ligin ilk 5 haftasında 13 puan elde ederek averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, ilk sırada bulunan Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Konyaspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
Trabzonspor kadrosu
Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor. İyileşen forvet oyuncusu Djaniny Semedo'nun kadroda yer alması bekleniyor.
Konyaspor Trabzonspor muhtemel 11'leri
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Serdar, Soner, Hadžiahmetović, Endri, Michalak, Cikalleshi.
Konyaspor Trabzonspor maç istatistikleri
Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 17 maçında 8 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek 198 gündür yenilgi yaşamadı.
Konyaspor Trabzonspor arasında geride kalan 40 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.