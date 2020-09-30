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Spor Konyaspor, top toplayıcı genci gole katkısı nedeniyle ödüllendirdi
Spor

Konyaspor, top toplayıcı genci gole katkısı nedeniyle ödüllendirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:32:47 -
Konyaspor, top toplayıcı genci gole katkısı nedeniyle ödüllendirdi

KONYA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında takımın ilk golüne katkı sağladığı öne sürülen top toplayıcısı Abdurrahman Uyanık, kulüp ve futbolcular tarafından ödüllendirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konyaspor'un 19 yaş altı takımında oynayan Abdurrahman Uyanık'ın geçen hafta yapılan İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk golüne katkı sunduğu belirtildi.

Takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, bu katkısından dolayı Abdurrahman Uyanık'ı antrenmana davet etti.

Şahiner, antrenman öncesi profesyonel takım oyuncularıyla tanışan ve bir süre sohbet eden Abdurrahman Uyanık'a imzalı forma hediye etti.

Takım halinde çektirilen fotoğrafın ardından 7 numaralı formayı Levan Shengelia ile imzalayan Ömer Ali Şahiner, "Abdurrahman, daha sahaya çıkıp oynamadan asist yaptı. İlerde neler yapacak kim bilir." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Abdurrahman Uyanık ise saha içinde yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Takımımız hücumdaydı. Topun kornere çıktığını ve kaptanımız Ömer Ali abinin top arayışını gördüm. Yerden hemen önüne yuvarladım. O da güzel bir orta kesti ve gol oldu. Çok ufak da olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana. Şu an A Takım tesislerimizde ağırladılar. Kaptanımızın elinden çok değerli bir hediye aldım. Bu camiada olduğum için çok mutluyum."

Öte yandan Abdurrahman Uyanık'ın kulüp yöneticileri tarafından da ödüllendirildiği belirtildi.

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