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Spor

Konyaspor sonradan açıldı

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 2'de 2 yaptı. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Konyaspor, 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 21:16:00 -
Konyaspor sonradan açıldı

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 2'de 2 yaptı. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Konyaspor, 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu galibiyetle ligde 2'de 2 yapan Konyaspor puanını 6'ya yükseltirken, turuncu-lacivertli ekip ise puanla tanışamadı.

İttifak Holding Konyaspor, sezonun ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Medipol Başakşehir ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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