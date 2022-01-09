Konyaspor-Sivasspor maç sonucu | Konyaspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 20.haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor maçı ne oldu?
Süper Lig'de 20.hafta maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Konyaspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Konyaspor-Sivasspor maç sonucu | Konyaspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?
Sivasspor deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü 66. dakikada James'ten geldi.
7. dakikada Michalak'ın pasında Bytylqi'nin vuruşunda top defanstan kornere çıktı.
24. dakikada Rahmanovic'in ceza sahası içinden ara pasında topu önünde bulan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
25. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasına hareketlenen Michalak kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta çıktı.
44. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
66. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına gönderdiği topu Hadziahmetovic uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Leke James'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
70. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un altıpas üzerinden şutunda top, kaleci Sehic'te kaldı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.